Посол США Лин Трейси встретилась с депутатами фракции "Айастан", с целью обсудить ряд вопросов и выслушать их озабоченности в связи с последними судебными и политическими развитиями.

Как передает Арменпресс, об этом посольство распространило сообщение в своем микроблоге в Twitter.

Отмечается, что Трейси подчеркнула поддержку США демократическому пути Армении.