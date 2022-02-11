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Посол США встретилась с депутатами фракции "Айастан"

Посол США встретилась с депутатами фракции "Айастан"

Посол США Лин Трейси встретилась с депутатами фракции "Айастан", с целью  обсудить ряд вопросов и выслушать их озабоченности в связи с последними судебными и политическими развитиями.

Как передает Арменпресс, об этом посольство распространило сообщение в своем микроблоге в Twitter.

Отмечается, что Трейси подчеркнула поддержку США демократическому пути Армении.

 


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