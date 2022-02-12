В Азербайджане таксист изнасиловал трех несовершеннолетних девочек
13:19, 12 Февраль, 2022
В Баку задержан водитель такси, подозреваемый в сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними девочками.
Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом сообщает МВД Азербайджана.
Отмечается, что таксист является жителем села Шахан с февраля 2021 года. В своей машине он совершил действия сексуального характера с тремя девочками 8, 9 и 12 лет, которых отвозил в школу.
В ведомстве отметили, что он задержан и передан следственному органу.
Ведется расследование.
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