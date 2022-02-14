Матчи женских национальных сборных по футболу Армении и Грузии отменены

Отменены матчи женских сборных по футболу Армении и Грузии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. 17 и 20 февраля женская сборная Армении в Ереване должна была провести товарищеские матчи со сборной Грузии.

В связи с подтвержденными случаями COVID-19 в женской сборной Грузии, команда не приедет в Армению, товарищеские матчи отменены.

Женская сборная Армении по заранее объявленной программе продолжит тренировочные сборы в Техническом центре Академии футбола ФФА.