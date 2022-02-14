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Состоялся телефонный разговор глав МИД Грузии и Азербайджана

Состоялся телефонный разговор глав МИД Грузии и Азербайджана

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, Байрамов поинтересовался у Залкалиани о текущей ситуации в Грузии в связи со вчерашним землетрясением. По его словам, Азербайджан всегда готов помочь дружественной Грузии в случае необходимости.

Залкалиани, в свою очередь, отметил, что землетрясение не вызвало серьезных последствий, и поблагодарил своего азербайджанского коллегу за проявленную солидарность.

Министры также обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, региональные вопросы, а также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и мероприятий, которые состоятся в ближайшие месяцы.


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