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Азербайджан открыл огонь по выполняющим сельхозработы арцахцам

Азербайджан открыл огонь по выполняющим сельхозработы арцахцам

15 февраля, в районе 15:30 часов, с азербайджанских позиций близ у села Храморт Аскеранского района Республики Арцах был открыт огонь в сторону лиц, выполнявших на тракторе сельскохозяйственные работы на полях общины. В результате был поврежден трактор, а гражданам удалось спастись благодаря вмешательству российских миротворцев. Как передает Арменпресс, об этом сообщает прокуратура Арцаха.

Полиция Арцаха расследует инцидент.


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