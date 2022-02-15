Азербайджан открыл огонь по выполняющим сельхозработы арцахцам

15 февраля, в районе 15:30 часов, с азербайджанских позиций близ у села Храморт Аскеранского района Республики Арцах был открыт огонь в сторону лиц, выполнявших на тракторе сельскохозяйственные работы на полях общины. В результате был поврежден трактор, а гражданам удалось спастись благодаря вмешательству российских миротворцев. Как передает Арменпресс, об этом сообщает прокуратура Арцаха.

Полиция Арцаха расследует инцидент.