Азербайджан открыл огонь по выполняющим сельхозработы арцахцам
19:16, 15 Февраль, 2022
15 февраля, в районе 15:30 часов, с азербайджанских позиций близ у села Храморт Аскеранского района Республики Арцах был открыт огонь в сторону лиц, выполнявших на тракторе сельскохозяйственные работы на полях общины. В результате был поврежден трактор, а гражданам удалось спастись благодаря вмешательству российских миротворцев. Как передает Арменпресс, об этом сообщает прокуратура Арцаха.
Полиция Арцаха расследует инцидент.
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