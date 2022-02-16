16 февраля состоялось учредительное собрание Украинско-Армянского делового Совета. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на AnalitikaUA.net, что во встрече приняли участие руководители Союза промышленников и предпринимателей Украины и Армении: Анатолий Кинах и Арсен Казарян, временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов, посол Армении в Украине Владимир Карапетян, представители украинских и армянских деловых ассоциаций и торговых палат, члены предприятий и компаний Союза промышленников и предпринимателей обеих сторон.

В ходе заседания временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов отметил готовность дипломатической службы всемерно способствовать развитию украинско-армянских экономических отношений, развитию двусторонней торговли, взаимных инвестиций.

AnalitikaUA.net также упоминает, что в Армении реализуется социальный проект Союза армян Украины по открытию пунктов зарядки электромобилей. Армяне Украины уже открыли в стране 24 электрозаправки. Осенью 2021 года Союз армян Украины организовал беспрецедентный визит в Ереван представительной делегации украинских политиков и общественных деятелей.

«Наша цель - придать новый мощный импульс отношениям между Киевом и Ереваном», - сказал Вилен Шатворян, президент Союза армян Украины.