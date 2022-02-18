Премьер-министр вместе с супругой посетил выставку “Тайна земли: Арташат на перекрестке культур”

Премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян посетили Музей истории Армении, где ознакомился с экспонатами, представленными на выставке “Тайна земли: Арташат на перекрестке культур”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, выставка организована министерством образования, науки, культуры и спорта Армении, ГНКО “Музей истории Армении” и ГНКО “Институт археологии и этнографии” Национальной академии наук. На выставке представлены находки раскопок в городе Арташат разных лет, которые наиболее полно отражают охватывающую несколько тысячелетий историю этого археологического памятника.

На выставке представлены печати, статуэтки, разноцветная керамика, монеты, кувшины, карасы, ритоны, украшения и другие экспонаты, большая часть которых представляется публике впервые. Цель выставки – раскрыть роль этого важного центра древнего мира в международных, политических, экономических и культурных отношениях.

С ноября 2021 года в рамках программы “Тайна земли” министерства образования, науки, культуры и спорта и под эгидой министерства осуществляются выставки находок археологических раскопок, способствуя популяризации памятников истории и культуры.