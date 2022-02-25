Президент Арцаха вручил духовному пастырю Мартакертского района Ованнесу Ованнисяну орден Святого Месропа Маштоца

25 февраля президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви епископа Вртанеса Абраамяна и духовного пастыря Мартакертского района Ованеса Ованнисяна.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, на встрече был обсужден широкий круг вопросов, касающихся связей между государством и церковью, внешних и внутренних вызовов, стоящих перед Арцахом, и армянского единства.

Была отмечена роль Армянской Апостольской Церкви в деле государственного строительства и сохранения армянской национальной идентичности, а также необходимость совмещения усилий государства и церкви для решения существующих вызовов и общенациональных проблем.

В ходе встречи Араик Арутюнян за значительный вклад в дело сохранения духовных ценностей и преданную 30-летнюю службу вручил Ованнесу Ованнисяну орден Святого Месропа Маштоца.