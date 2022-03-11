ВС Азербайджана продолжают обстрелы сел Храморт, Парух и Хнапат

Азербайджанская сторона продолжает нарушать режим прекращения огня в направлении сел Храморт, Парух и Хнапат Аскеранского района Республики Арцах, применяя гранатометы и крупнокалиберное огнестрельное оружие. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Арцаха.

«Очевидно, что очередные попытки обстрела мирного населения из гранатометов направлены в первую очередь на то, чтобы вызвать панику в обществе.

Министерство внутренних дел Республики Арцах следит за развитием событий и будет регулярно предоставлять информацию о ситуации», - говорится в сообщении.

В то же время МВД Арцаха призывает все СМИ следить только за официальной информацией.