Podcast-100 идей: проект фармаколога, который позволит контролировать рынок биологически активных добавок в Армении

Недавние исследования показали, что биологически активные добавки широко потребляются на армянском рынке и представляют определенные риски. В «Арменпресс»- Podcast мы с Моникой Исраелян, фармацевтом, младшим научным сотрудником научно-производственного центра «Армбиотехнология», специалистом по развитию рынка беседовали об этих рисках, об отсутствии контроля над ними и о новом проекте, направленном на их предотвращение.

Новый проект в фармацевтической сфере представляет собой разработку эффективных методов стандартизации биологически активных добавок, фитопрепаратов на их основе, подготовку типовых нормативных документов на армянском языке, использование которых, по мнению специалиста, позволит сектору полностью контролировать рынок биологически активных добавок.

«Биологически активные добавки на рынке Армении имеют широко потребление, используются в медицине и населением, но эти активные добавки не проходят все аналитические испытания, которые проходят лекарственные средства. В этом есть ряд опасностей. Нередки случаи, когда биологически активные добавки содержат вещества, созданные путем незадекларированного химического синтеза, и могут нанести большой вред организму», - сказала она.

Фармацевт привела следующий пример: в биологически активной добавке «Йонг Ган», доступной на армянском рынке, Центр лекарственных средств и медицинских технологий Министерства здравоохранения РА обнаружил незадекларированный синтетический препарат сиденафил, несколько раз превышающий допустимую дозу.

После этого Министерство здравоохранения РА приняло решение, согласно которому биологически активные добавки должны проходить определенные испытания, но это не позволило взять под полный контроль рынок биологических добавок в РА.

«Если программа будет успешно реализована, мы сможем помочь Министерству здравоохранения полностью взять под контроль рынок биологически активных добавок и фитопрепаратов. Будут созданы типовые нормативные документы для использования во всех необходимых сферах в Армении, то есть мы не будем брать типовые нормативные технические документы других стран, проводить испытания, а будем иметь свои», - рассказала Моника Исраелян.

Она отметила, что в лабораториях аналитической химии Научно-производственного центра «Армбиотехнология» НАН РА были проведены определенные эксперименты. И можно сказать, что почти 70% данной программы уже реализовано, но поскольку биологически активные добавки очень разнообразны, для них необходимы различные оборудование, растворители, вещества, которые нужно приобрести, а для этого необходимы и дополнительные средства.

«Мы впервые представили этот проект на конкурс «100 идей для Армении», решили попытаться найти спонсоров путем конкурса. Отличие состоит в том, что требование конкурса заключается в новаторских и творческих решениях существующих в Армении проблем. В фармацевтической сфере, на мой взгляд, проблема заключается в отсутствии контроля над БАД, чему я нашла интересное решение», - заключила Моника Исраелян.

Конкурс «100 идей для Армении» - молодежная программа, организованная Министерством образования и науки с целью вызвать заинтересованность молодых людей, занимающихся наукой и предложений инновационных идей. Конкурс насчитывает более 20 номинаций, которые включают в себя разные направления. В 2021 году приказом министра было внесено изменение в порядок проведения конкурса, согласно которому в рамках государственных средств, предусмотренных программой, размер премии был установлен по 500 000 драмов в пяти номинациях.

Гаянэ Габоян