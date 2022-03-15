Для нас вопрос Нагорного Карабаха - вопрос не территории, а прав: интервью Арарата Мирзояна «Арменпресс»

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян подчеркнул, что переговоры по мирному соглашению с Азербайджаном должны проводиться без предварительных условий. Министр напомнил, что МИД обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по мирному соглашению.

В беседе с «Арменпресс» Арарат Мирзоян коснулся 5 принципов мирного соглашения, переданных армянской стороне Азербайджаном, и представил по ним позицию армянской стороны.

Министр иностранных дел Азербайджана вчера обнародовал, по их мнению, 5 принципов мирного договора, переданного Армении. Этот ли документ был передан Армении?

Да, министр иностранных дел Азербайджана обнародовал переданные Армении предложения. Кстати, примечательно, что письмо, датированное 21 февраля, было передано армянской стороне только 10 марта.

Какова позиция армянской стороны относительно указанных предложений?

Во-первых, важно подчеркнуть, что любые переговоры вокруг мирного договора должны проходить без предусловий.

Что касается самих предложений, то обе страны, по существу, еще 8 декабря 1991 года, совместно подписав «Соглашение О создании Содружества Независимых Государств», уже обоюдно признали территориальную целостность, и то, что не имеют территориальных претензий друг к другу.

Следует также отметить, что указанные в предложении пункты не полностью отражают всю повестку существующих проблем. Для армянской стороны принципиальным и основополагающим является четкое гарантирование прав и свобод армян Арцаха, а также окончательное уточнение статуса Нагорного Карабаха. Для нас нагорно-карабахский конфликт - не территориальный вопрос, а вопрос прав.

Как мы уже отметили, армянская сторона ответила на предложение Азербайджана соответственно указанной позиции.

В озвученных Азербайджаном предложениях затронут и процесс делимитации и демаркации границ между двумя странами, а также разблокирование транспортных инфраструктур в регионе. Как протекают эти процессы?

Мы считаем, что договоренности, закрепленные в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года, должны быть претворены в жизнь полноценно, и мы продолжаем быть последовательными в этом направлении. Как вы знаете, мы даже выступили с комплексными предложениями по претворению в жизнь этих договоренностей, к примеру, с зеркальным отводом войск и внедрением механизма международного мониторинга, которые, однако, азербайджанская сторона отвергла.

В каком формате Вы видите возможные переговоры по мирному договору?

Ранее МИД Армении уже заявлял, что обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по мирному договору, основываясь на Уставе ООН, Международном пакте о политических и гражданских правах и Хельсинкском Заключительном акте.