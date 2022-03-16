Азиатский банк развития намерен продолжать программы, реализуемые в Армении

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян принял делегацию, возглавляемую исполнительным директором Совета Азиатского банка развития Арифом Бахарудиным. Как сообщает «Арменпресс», министр приветствовал гостей и отметил важность обсуждаемых вопросов, касающихся расширения текущего и дальнейшего сотрудничества с АБР.

Он подчеркнул, что посредством Азиатского банка развития в Армении реализуется довольно много многогранных программ, которым правительство Армении придает большое значение.

В свою очередь Ариф Бахарудин заметил, что после пандемии экономика Армении восстанавливается довольно хорошими темпами и у них есть желание продолжить реализацию программ в Армении. В частности, они стремятся продолжить программу повышения сейсмической безопасности в школах, их также интересует южный участок программы «Север-Юг», они придают важность и сотрудничеству в сфере энергетики.

Заместитель министра ТУИ Кристине Галечян, в свою очередь, выразила благодарность за внимание и последовательность, проявляемые партнерами АБР по программам, осуществляемым в дорожной сфере.

Замминистра представила перспективные программы, которые разрабатываются и готовятся министерством.

И министр, и Кристине Галечян в беседе выделили строительство участка Сисиан-Каджаран программы «Север-Юг», подчеркнув значение вовлеченности АБР в эту программу.

В ходе встречи также были обсуждены возможности модернизации и реализации в Армении программ управления твердыми отходами.