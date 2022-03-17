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На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 было зарегистрировано в четверг в южной части Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 166 км к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением около 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступали.


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