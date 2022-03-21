Армения и США договорились провести очередное заседание по стратегическому диалогу
16:39, 21 Март, 2022
Армения продолжает с США диалог на высоком уровне. Как передает «Арменпресс, об этом на заседании постоянной комиссии НС по международным отношениям заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
«Секретарь Совета безопасности посетил США с визитом. Состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел двух стран. Достигнута договоренность об организации очередного заседания армяно-американского стратегического диалога», - сказал Мирзоян.
Глава МИД также напомнил, что 24 апреля 2021 года президент США Джо Байден выступил с посланием, осуждающим Геноцид армян.
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