Армения и США договорились провести очередное заседание по стратегическому диалогу

Армения продолжает с США диалог на высоком уровне. Как передает «Арменпресс, об этом на заседании постоянной комиссии НС по международным отношениям заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Секретарь Совета безопасности посетил США с визитом. Состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел двух стран. Достигнута договоренность об организации очередного заседания армяно-американского стратегического диалога», - сказал Мирзоян.

Глава МИД также напомнил, что 24 апреля 2021 года президент США Джо Байден выступил с посланием, осуждающим Геноцид армян.