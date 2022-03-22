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Союз армян Украины ищет пути оказания помощи жителям Мариуполя

Союз армян Украины ищет пути оказания помощи жителям Мариуполя

Армяне Украины пытаются помочь жителям Мариуполя. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на AnalitikaUA.net, об этом сообщил представитель Союза армян Украины Рубен Макарян.

По его словам, по всем возможным путям в Мариуполь доставляется продовольствие и топливо. Доставляя гуманитарную помощь и возвращаясь, они эвакуируют оттуда жителей города.

«Водители, на личных машинах и микроавтобусах, под обстрелом, рискуя жизнью, возят туда необходимые вещи. Есть нехватка топлива», - сказал он, добавив, что если есть желающие помочь жителям Мариуполя, они могут обратиться к представителям органов самоуправления Донецкой области.


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