МИД Армении считает недопустимой вопиющую политику Баку систематического насилия в отношении армян Арцаха

МИД Армении выступило с заявлением в связи со срывом газоснабжения в Арцахе при прямом и явном вмешательстве Азербайджана. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“При явном вмешательстве азербайджанской стороны подача природного газа из Армении в Нагорный Карабах вновь была прервана около города Шуши, на территории, находящейся под контролем Азербайджана. Таким образом, в условиях беспрецедентного снегопада и беспрецедентных холодов около 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха лишились необходимого газоснабжения.

Всего несколько дней назад Азербайджан в течение 8 дней не разрешал работы по ремонту газопровода, который при невыясненных обстоятельствах был подорван в том же районе.

Таким образом, помимо своих непрекращающихся усилий по оказанию психологического давления на население Нагорного Карабаха, недопущению проникновения в Нагорный Карабах международных гуманитарных организаций, Азербайджан намеренно нарушает нормальную работу жизненно важных объектов инфраструктуры Нагорного Карабаха, что, очевидно, ведет к гуманитарным кризисам в Нагорном Карабахе. Считаем недопустимой эту вопиющую политику систематического насилия в отношении армян Арцаха.

Сложившаяся ситуация делает необходимым срочный и четкий ответ международного сообщества для предотвращения гуманитарного кризиса, а также немедленное и беспрепятственное участие международных гуманитарных организаций в Нагорном Карабахе”.