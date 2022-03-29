Азербайджанские войска продолжают оставаться на участке горы Караглух, прилегающем к селу Парух

В течение всего дня 28 марта существенных нарушений режима прекращения огня по всему периметру линии соприкосновения не зафиксировано, однако оперативно-тактическая обстановка остается напряженной. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

«Азербайджанские войска продолжают оставаться на укрепленных позициях, прилегающих к селу Парух, в течение дня позиционных изменений не зафиксировано.

Вооруженные силы Арцаха предприняли дополнительные меры упреждения и сдерживания, особенно в направлении Караглуха.

Параллельно с этим продолжаются и работы с командованием российского миротворческого контингента с целью возвращения азербайджанской стороны на исходные позиции.

Призываем всех проявлять спокойствие и следить лишь за официальными новостями», - говорится в сообщении Информационного штаба Арцаха.