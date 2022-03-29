Ожидаем возвращения азербайджанских ВС на исходные позиции: заявление фракций НС Арцаха

Фракции Национального собрания Республики Арцах «Свободная Родина - ОГА», «Единая Родина», «Справедливость», Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Демократическая партия Арцаха» выступили с совместным заявлением. Как передает «Арменпресс», в заявлении депутаты представили политику репрессий Азербайджана, направленных против населения Арцаха.

«28 марта в Республике Арцах было восстановлено газоснабжение, прерванное Азербайджаном на несколько дней. Газоснабжение является чисто гуманитарным вопросом, и Азербайджан использовал его как средство оказания психологического давления на народ Арцаха. Армяне Арцаха, в очередной раз, проявив высокую гражданскую ответственность, смогли выйти из сложившейся ситуации.

Эта политика репрессий подверглась резкому осуждению со стороны Республики Армения, миротворческих сил Российской Федерации, международного сообщества, в частности, США, Франции, ряда других стран и международных организаций.

Все фракции Национального собрания Республики Арцах выражают признательность международным структурам, нашим друзьям, за проявленную принципиальную позицию.

В то же время, высоко оценивая ответные шаги, предпринятые российскими миротворческими силами, дислоцированными в Республике Арцах, ожидаем возвращения азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции», - говорится в заявлении фракций НС Арцаха.