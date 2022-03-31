Азербайджан пытается изгнать из Нагорного Карабаха всех армян, чтобы считать этот вопрос закрытым: Никол Пашинян

Республика Армения и публично, и дипломатическими ответами заявила, что нагорно-карабахская проблема существует, и вопрос о правах армян Нагорного Карабаха должен решаться в контексте всеобъемлющего урегулирования Армения-Азербайджан. Как передает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян заявил на заседании правительства.

«Позиция Азербайджана заключается в том, что проблемы Нагорного Карабаха не существует, она уже решена. Эта позиция Азербайджана не отвечает на важный вопрос: и как в таком случае решается вопрос о правах армян Нагорного Карабаха? На этот вопрос нет ответа, и именно поэтому международное сообщество постоянно говорит о необходимости всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что мы видим на различных международных форумах. Понимая, что нагорно-карабахский конфликт есть и будет в большей степени стоять на международной повестке дня, Азербайджан пытается не решить вопрос, а закрыть его, и это действие, имеющее определенные тенденции к продолжению, было начато с села Парух Аскеранского района. Азербайджан пытается изгнать из Нагорного Карабаха всех армян, тем самым закрыть этот вопрос», - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр отметил, что если армянская сторона ошибается, то пусть Азербайджан проявит конкретный интерес к обсуждению вопросов прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха.

«Вопросов, которые поднимает не только Армения, но и все международное сообщество. А официальный Баку движется в обратном направлении, утверждая, что Нагорного Карабаха нет. По этой же причине официальные круги Азербайджана достаточно агрессивно реагируют на все случаи, когда международное сообщество использует название Нагорный Карабах. Однако использование этого названия однозначно правомерно, в том числе и потому, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября четко прописаны термины Нагорный Карабах, нагорно-карабахский конфликт. Заявление было подписано и президентом Азербайджана», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, Азербайджан принял и проводит политику «Нагорный Карабах без армян», которая основана на произвольном толковании трехстороннего заявления от 9 ноября.

«Таковы, например, постоянные заявления Азербайджана о том, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября было обещано вывести армянские войска из Нагорного Карабаха.

Это более чем произвольный комментарий, потому что в заявлении от 9 ноября четко указано, откуда должны уйти армянские подразделения, и где они должны остаться. Должен также сказать, что более ранние заявления президента Азербайджана свидетельствуют о том, что это положение, выдвинутое Азербайджаном, является мнимым. На нашей трехсторонней встрече при посредничестве президента Российской Федерации 26 ноября 2021 года сам президент Азербайджана публично заявил, что все положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года реализованы на практике, кроме пункта открытия коммуникации. Хотел бы подчеркнуть, что очевидно, что положение о возвращении военнопленных и других задерживаемых лиц, до сих пор полностью не реализовано, и вокруг него все еще ведется работа», - заключил Пашинян.