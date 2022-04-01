Рубинян предложил парламентской оппозиции провести закрытое обсуждение с участием премьер-министра

Заместитель председателя Национального собрания Рубен Рубинян предложил коллегам из фракций «Айастан» и «Честь имею» организовать закрытое рабочее обсуждение с участием премьер-министра Никола Пашиняна по вопросам безопасности страны.

«Вчера, в результате обсуждений с коллегами из фракции «Айастан», обсудив это и с премьер-министром, я предложил организовать закрытое рабочее обсуждение с участием премьер-министра и оппозиционных фракций. Наши коллеги из оппозиции ответили, что этот формат не очень приемлем. Вновь обсудив с премьер-министром, я сделал второе предложение - организовать закрытое рабочее обсуждение в формате Совета Национального собрания, в составе которого и оппозиционные коллеги из двух фракций.

Рубен Рубинян согласен, что есть вопросы для срочного обсуждения и предлагает обсудить эти актуальные вопросы в предложенном формате. Он ждет ответа оппозиции.