Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности в расширенном составе

Под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна состоялось очередное заседание Совета безопасности в расширенном составе.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, в своем вступительном слове глава государства отметил, что частое проведение заседаний Совета безопасности в последние дни обусловлено создавшейся в республике военно-политической ситуацией и особенно развитиями в восточной части Арцаха.

Касаясь произошедшего и задач, президент Арутюнян выразил благодарность Армии обороны, другим силовым структурам и добровольцам, которые за короткий срок успели выполнить поставленную перед ними задачу, остановив продвижение противника.

“Мы должны констатировать, что основная высота Караглуха, самая высокая точка находится под нашим контролем, однако некоторые важные высоты сегодня все еще под контролем ВС Азербайджана. Наша цель - чтобы азербайджанцы отступили на исходные позиции. Наши требования и просьба к миротворческим силам заключается в том, что статус-кво, установленный после трехстороннего заявления, должен быть восстановлен. Это требование мы никогда не снимем”, - сказал президент Арутюнян.

Араик Арутюнян выразил уверенность, что целью провокации, спровоцированной Азербайджаном, в первую очередь было дискредитирование роли российских миротворческих сил.

«Мы считаем, что российские миротворческие силы продолжают выполнять свою миссию, не считая этого эпизода», - подчеркнул Араик Арутюнян.

Тем не менее, президент Арцаха напомнил, что нужно сохранять бдительность на самом высоком уровне, пока не станет ясно, что Азербайджан больше не пойдет на подобные провокации.

«В дальнейшем мы будем предпринимать более радикальные и решительные шаги в плане самообороны», - отметил президент Арутюнян.

Министр обороны Арцаха Камо Варданян выступил с докладом об оперативно-тактической ситуации на линии соприкосновения.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня президент Арутюнян дал ряд поручений ответственным структурам.