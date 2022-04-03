Ален Симонян обсудил с министром иностранных дел Италии вопросы региональной безопасности

Председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян 3 апреля принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщили Арменпресс в Национальном собрании РА, на встрече была обоюдно подчеркнута важность вступления в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Евросоюз, которое может способствовать также развитию и укреплению двусторонних экономических отношений.

"Коснувшись 44-дневной войны и ее последствий, председатель НС РА отметил, что окончательное и справедливое решение проблемы НК должно быть в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Глава парламента выразил итальянскому министру свою признательность за резолюции и заявления, принятые около 50 региональными и городскими советами Италии в защиту Арцаха и его народа. В этом контексте Ален Симонян выделил резолюцию, принятую Палатой депутатов Италии 2 марта 2021 года, в которой содержится призыв к Азербайджану освободить армянских военнопленных", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, стороны коснулись необходимости многополярного сотрудничества Армения-Италия, посчитав парламентскую дипломатию ключевой в этом вопросе. Ален Симонян назвал впечатляющим то обстоятельство, что в парламенте Италии, помимо группы дружбы с Арменией, в рамках Межпарламентского союза действует также отдел двусторонних отношений дружбы Италия-Армения

Отмечается, что в конце встречи председатель НС РА передал приветствия своему итальянскому коллеге. Он выразил надежду, что запланированный визит председателя Палаты депутатов Италии Роберто Фико в Армению состоится в ближайшее время, и оживленные и дружественные армяно-итальянские межпарламентские отношения продолжат развиваться.