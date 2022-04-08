“Ереванский бестселлер”: на первом месте любовная лирика Чаренца: армянская литература: март, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за март.

На первом месте сборник любовной лирики Егише Чаренца “Три песни печально бледной девушке”. От “Синей девушки” до символа незрелой любви Навзике, от первой искорки любви до «Уличного мальчишки»… вся поэзия Чаренца, прожившего бурную жизнь, полна романами, которые чередовались, отражаясь в текстах, идущих от сердца поэта. Существуют десятки сборников произведений Чаренца, но этот сборник любовной лирики публикуется впервые. Произведения в книге расположены в хронологическом порядке.

Сборник представляет все разнообразие жанров и стилей стихов Чаренца. Этот сборник личных переживаний великого поэта может стать прекрасным средством признания в любви.

На втором месте «Женщина» Арпи Ванян. Это не просто женская история. Собирательный образ тысяч женщин представляет главная героиня Ив, которая живет нелюбимой, непонятной, однообразной жизнью, потому что много лет назад изменила своей мечте, забыла о своей миссии. Но однажды все изменилось. Жизнь затягивает ее в свои водовороты.

На третьем месте сборник “Ни недели без Егише Чаренца”, в который вошли ключевые эпизоды бурной жизни и гениального творчества Егише Чаренца, его произведения, неизвестные широкой публике, воспоминания современников, письма, статьи, отрывки из выступлений, дневниковые записи. В книге показаны обстановка и эпоха поэта, вдохновляющие или приводящие в отчаяние события, люди, вдохновившие поэта и, наоборот, препятствующие его литературной деятельности.

На четвертом месте вновь Гоар Навасардян с книгой “После любви”. Всем известно, что любовь приходит после влюбленности, но то, что следует за любовью, для многих остается загадкой. Это красивая история любви, описывающая, что происходит после любви. Последнее становится возможным в романе только благодаря преодолению страха перед тоской и привязанностью, которые должны были привести к решению уйти от любимого. В романе показано, что именно это решение, а также совпадения или, может быть, судьба, осознание того, что следующей минуты может не быть, пробуждает человека взглянуть на жизнь другими глазами.

На пятом месте роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О его деяниях и его исключительной деятельности и о людях, подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.

На шестом месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они росли в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

На седьмом месте первый роман Ваге Ваяна “Кривой домик”. Герой романа некто В. живет в искаженном мире, который ему чужд и непонятен. Но точно таким же он кажется этому миру - непонятным явлением, которое надо изменить и приспособить к общим представлениям, более того, это надо сделать, во что бы то ни стало, раздавить, унизить, отвергнуть, высмеять. Как же может противостоять одинокий герой, появившийся в этом мире волею судьбы, в мире, где даже имена людей ни о чем не говорят, и складываются лишь в одну букву.

Книга Хачика Даштенца “Зов пахарей” на восьмом месте. Эта повесть Хачика Даштенца - один из блестящих образцов армянской прозы ХХ века. Книга повествует об отважных армянских фидаинах Западной Армении. Автор с удивительным мастерством переплетает исторические реалии и их эпическое отражение в сознании народа. Эта повесть - ода патриотизму, мужеству, порядочности, гуманизму и вере в Бога.

На девятом месте также Гоар Навасардян с книгой “Памятные мгновения”. В ней изложена история, описывающая дорогу, ведущую от дружбы к любви, которая протекает незаметно. Но чистая любовь, дошедшая до небес, также незаметно и завершается, оставив в замерзшем воздухе сотни безответных вопросов, пустоту и боль. На страницах книги все последующие этапы разрыва, ни один из которых не проходит легко и бесследно, и через которые, независимо от причин и вероятности примирения, проходят все. Избавиться от этого невозможно, каким бы великим не было желание забыть, потому что пытаться не вспоминать уже означает помнить. Эта повесть - бесконечная смена воспоминаний о прожитых счастливых мгновениях и об удушающей тоске.

На десятом месте сборник рассказов Вано Сирадегяна “Дверь”. Вано Сирадегян - один из талантливых, читаемых и любимых армянских прозаиков прошлого века, обреченный остаться таковым. Его проза столь же классична, сколь и современна. Это истории о людях, об их мышлении, проблемах, мечтах и чувствах. Сборник «Дверь» вобрал рассказы из всех предыдущих книг автора («Воскресенье», «Тяжелый свет», «Чтобы не было слишком много», «Отведи руку от боли», «Страна до востребования).

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).