Состоялся международный тендер строительных работ по модернизации и реконструкции Мегринского пограничного пункта

Для осуществления строительных работ на Мегринском пограничном пропускном пункте 23 декабря 2021 г. в электронной системе закупок Европейского банка реконструкции и развития был установлен тендерный пакет и объявлен тендер. По истечении срока приема заявок оценочная комиссия официально открыла заявки.

Как сообщили «Арменпресс» в Комитете государственных доходов, оценочная комиссия, в состав которой входят представители разных управлений КГД, изучит полные тендерные пакеты, представленные данными организациями, их предыдущую работу и представленные ценовые предложения.

Срок рассмотрения поданных заявок составляет 120 дней.

«Программа погранично-пропускного пункта Мегри реализуется в соответствии с кредитно-грантовым соглашением, подписанным между Республикой Армения и Европейским банком реконструкции и развития. Стоимость проекта составляет около 21 миллиона евро, а его реализация займет 30 месяцев.

Погранично-пропускной пункт станет ультрасовременным. Для полного обеспечения функций запланировано строительство двухэтажного административного здания площадью застройки в 4 000 кв/м, солнечной электростанции и 40 000 кв/м парковки.

Модернизация КПП «Мегри» ускорит и облегчит техническое обслуживание, будет способствовать активизации транспортного коридора Север-Юг и развитию транзитных перевозок.