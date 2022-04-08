Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности

8 апреля состоялось очередное заседание Совета безопасности под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, обсуждалась военно-политическая ситуация в республике, последние развития в регионе и их возможное влияние на Арцах.

По поводу ситуации на линии соприкосновения с докладом выступил министр обороны Камо Варданян, подчеркнув, что на фоне определенной напряженности, имеющей место в последние дни, оперативно-тактическая ситуация относительно стабильна.

Глава государства отметил, что продолжаются активные усилия по сохранению мира и стабильности в Арцахе, и в этом плане тенденции довольно положительные.

«Конечно, мы с российской стороной продолжаем прилагать усилия по возвращению азербайджанских войск из села Парух Аскеранского района и с высоты Караглуха на исходные позиции. В то же время хотел бы заявить, что Российская Федерация неоднократно подтверждала свою приверженность обеспечению безопасности народа Арцаха посредством миротворческих сил и других военно-политических механизмов. Положения трехстороннего документа, подписанного 9 ноября 2020 года, продолжают действовать. Исходя из этой логики, мы и дальше будем строить свою мирную жизнь на нашей Родине, при этом постоянно повышая эффективность собственных механизмов безопасности», - сказал Араик Арутюнян.

Он подчеркнул, что с учетом новых реалий и вызовов в регионе правительство сосредоточится на реализации различных программ в сфере обороны и гражданской защиты.

На заседании обсуждалась необходимость создания открытой общественно-политической площадки в Национальном собрании с привлечением парламентских сил, целью которой станет регулярное общение и обсуждение с различными общественными кругами военно-политических событий в стране. К платформе может присоединиться любой желающий, обратившись в Аппарат НС.

Президент Республики дал конкретные поручения по ряду вопросов, обсуждавшихся на очередном заседании Совета безопасности.