Сборная по футзалу выиграла и третий матч
10:39, 12 Апрель, 2022
Матч Косово-Армения третьего тура группы С квалификационного раунда чемпионата Чемпионат мира по футзалу 2024 года прошел в Болгарии, в Варне.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Сборная Армении в квалификационном раунде одержала свою 3-ю победу, матч завершился со счетом со счетом 2:1. Сборная, выиграв в трех матчах, набрала 9 очков и уверенно заняла первое место в группе.
Ранее стало известно, что сборная по футзалу обеспечила путевку на следующий, основной этап чемпионата мира.
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