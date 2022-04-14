Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана, ни в каком статусе: ответ Артака Бегларяна  на заявления Алиева

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян отреагировал на очередные ложные утверждения и заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает «Арменпресс», Артак Бегларян написал на своей странице в Facebook, что президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании правительства 12 апреля делал очередные заявления и лживые заявления об Арцахе.

«Несмотря на утверждения Алиева, азербайджано-карабахский конфликт не урегулирован и должен быть урегулирован при международной поддержке, прежде всего путем безусловной и неограниченной реализации права народа Арцаха на самоопределение. В дополнение к достаточным правовым и историческим основам, геноцидальная политика последних 34 лет в отношении армянства и системная армянофобия со стороны Азербайджана дают дополнительные основания полагать, что Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана ни в каком статусе», - написал Артак Бегларян.

Он отметил, что Вооруженные силы Арцаха из Паруха и Караглуха никогда не вели огонь по Хаченскому водохранилищу и по Акне (Агдам), а если у Алиева есть факты, доказывающие обратное, пусть он опубликует их. Между тем, за несколько недель до захвата Паруха, Азербайджан сам провоцировал, обстреливая минометами мирные населенные пункты.

Артак Бегларян подчеркнул, что после умышленного взрыва газопровода, его восстановление с задержками - это, отнюдь, не проявление доброй воли.