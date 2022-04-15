Изменен график матчей национальной сборной Армении в Лиге наций
09:53, 15 Апрель, 2022
УЕФА и ФИФА утвердили новый график матчей двух групп плей-офф чемпионата мира и Лиги наций УЕФА 2022/2023.
Как сообщает «Арменпресс», прежний график матчей сборной Армении изменился с учетом того, что матч плей-офф чемпионата мира, запланированный на 24 марта и отложенный, состоится 1 июня. В соответствии с этим, новый график матчей национальной сборной Армении выглядит следующим образом:
4 июня - Армения-Ирландия
8 июня - Шотландия-Армения
11 июня - Украина-Армения
14 июня - Армения-Шотландия
24 сентября - Армения-Украина
27 сентября - Ирландия-Армения
Конкретные места проведения встреч и время их начала будут установлены позже.
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