В Армении впервые пройдет Пасхальный фестиваль
При содействии Министерства ОНКС 17 апреля на территории церкви Святой Анны и Катохике в Ереване впервые будет проведен Пасхальный фестиваль.
Как сообщает «Арменпресс», организатором мероприятия является ГНКО «Специальный центр детского творчества».
На фестивале будут представлены работы воспитанников центра и других специализированных организаций, дети выступят с музыкальными исполнениями. Выступят и известные музыканты.
Это будет всенародный праздник, пройдут мастер-классы, участники и сами смогут заняться ручной работой, ознакомятся с работами детских творческих центров.
Цвет фестиваля - красный, и желательно, чтобы участники в этот день были бы в символической красной одежде или имели бы на ней какой-либо красный элемент.
Цель Пасхального фестиваля - создать культурную платформу для самовыражения детей, подростков и интеграции детей из уязвимых групп в культурную жизнь.
Фестивалю содействуют Первопрестольный Святой Эчмиадзин, компания «Формиак Арт» и Офис «ХЕХЕМ».
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