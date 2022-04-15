15 апреля президент Республики Армения Ваагн Хачатурян встретился с послом Литвы в Армении Ингой Станите-Толочкиене.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян и Инга Станите-Толочкиене выразили уверенность, что совместные усилия будут способствовать расширению и дальнейшему углублению армяно-литовской повестки.

Собеседники подчеркнули, что обе страны имеют большой потенциал сотрудничества в экономической сфере, сфере высоких технологий, образования и культуры.