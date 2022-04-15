Президент Арцаха принял добровольцев, отправившихся на линию соприкосновения во время недавней эскалации

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 15 апреля принял группу граждан, добровольно отправившихся на линию соприкосновения во время недавней эскалации ситуации.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, поблагодарив их за высокое сознание патриотизма, глава арцахского государства высоко оценил проделанную ими работу, подчеркнув, что она осуществляется во взаимодействии с подразделениями Армии обороны и другими правоохранительными органами.

Президент Республики Арцах выразил уверенность, что даже в сложившейся сложной геополитической ситуации совместными усилиями можно преодолеть имеющиеся вызовы. В этом контексте Араик Арутюнян коснулся военно-политической ситуации в республике и предстоящих шагов, а также ответил на вопросы добровольцев.