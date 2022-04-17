Президент РА Хачатурян направил поздравительное послание по случаю праздника Воскресения Христова

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание по случаю праздника Воскресения Христова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании говорится:

«Сегодня наш народ и наша Церковь с большим воодушевлением и торжеством отмечают один из самых любимых и светлых праздников, чудесное Воскресение Христа — Святую Пасху.

Армянский народ, первым в мире провозгласивший христианство в качестве государственной религии, словно повторил судьбу Христа. Возродившись после Геноцида, мы достойно прошли сквозь тернистый путь бурного ХХ века, восстановили свою независимость и уверенно смотрим в будущее

Святая Пасха — традиционно семейный праздник, и я от всего сердца желаю всем армянским семьям, вашим очагам крепкого здоровья, мирной и благополучной жизни, солидарности и всех благ.

Пусть этот праздничный день весеннего пробуждения подарит нашим соотечественникам, всему разбросанному по всему миру армянству благоденствие, оптимизм, долгих солнечных лет, а также неисчерпаемую мудрость и непоколебимую решимость в преодолении существующих трудностей и вызовов, желаю всем нам новых достижений в священном деле благоустройства родной страны.

И сегодня, как и веками, мы с любовью, надеждой и верой повторяем эту благую весть — Христос воскрес из мертвых!

Благословенно Воскресение Христа!»