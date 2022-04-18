Никол Пашинян посетит с официальным визитом Россию
16:46, 18 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян 19-20 апреля посетит Россию с двухдневным официальным визитом. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра РА.
В рамках визита премьер-министр Пашинян встретится с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития армяно-российских стратегически-союзнических отношений. Будет обсуждено выполнение трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января, 20 ноября 2021 года.
20 апреля Никол Пашинян также встретится с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Также запланирован визит премьер-министра в Нижний Новгород.
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