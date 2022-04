США приветствуют направленные на мирные переговоры шаги Армении и Азербайджана

Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США коснулось переговоров между Арменией и Азербайджаном, направленных на возможный мир.

«Соединенные Штаты приветствуют недавние комментарии премьер-министра Пашиняна о мирных переговорах с Азербайджаном, недавний двусторонний телефонный разговор министров иностранных дел Армении и Азербайджана и приверженность президента Алиева мирным переговорам», - как сообщает Арменпресс, говорится в записи Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США в Twitter.

The United States welcomes PM Pashinyan’s recent comments on peace negotiations with Azerbaijan, the recent bilateral FM call between Armenia and Azerbaijan, and President Aliyev’s commitment to peace negotiations.