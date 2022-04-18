США приветствуют направленные на мирные переговоры шаги Армении и Азербайджана
Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США коснулось переговоров между Арменией и Азербайджаном, направленных на возможный мир.
«Соединенные Штаты приветствуют недавние комментарии премьер-министра Пашиняна о мирных переговорах с Азербайджаном, недавний двусторонний телефонный разговор министров иностранных дел Армении и Азербайджана и приверженность президента Алиева мирным переговорам», - как сообщает Арменпресс, говорится в записи Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США в Twitter.
The United States welcomes PM Pashinyan’s recent comments on peace negotiations with Azerbaijan, the recent bilateral FM call between Armenia and Azerbaijan, and President Aliyev’s commitment to peace negotiations.— DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) April 18, 2022
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