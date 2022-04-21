Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года пройдет в Ереване







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Впервые в истории независимой Армении чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Ереване.



Чемпионат Европы по боксу среди взрослых пройдет в Ереване 21-31 мая 2022 года. ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года пройдет в Ереване.Как сообщает «Арменпресс» , Международная федерация тяжелой атлетики представила официальный календарный план турниров следующего года, в котором отмечается, что в апреле в Армении пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года.Впервые в истории независимой Армении чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Ереване.Чемпионат Европы по боксу среди взрослых пройдет в Ереване 21-31 мая 2022 года.