Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года пройдет в Ереване
10:29, 21 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года пройдет в Ереване.
Как сообщает «Арменпресс», Международная федерация тяжелой атлетики представила официальный календарный план турниров следующего года, в котором отмечается, что в апреле в Армении пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года.
Впервые в истории независимой Армении чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Ереване.
Чемпионат Европы по боксу среди взрослых пройдет в Ереване 21-31 мая 2022 года.
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