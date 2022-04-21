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Сборная по боксу Армении проводит совместные сборы со сборными Литвы и Израиля

Сборная по боксу Армении проводит совместные сборы со сборными Литвы и Израиля

ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Сборная Армении по боксу под руководством Карена Агамаляна приступила к учебно-тренировочному сбору в Цахкадзоре.


Как передает «Арменпресс», об этом сообщает федерация. Вместе со сборной Армении, совместные сборы проводят сборные Литвы и Израиля. Эти сборы являются предпоследними для команды Карена Агамаляна перед чемпионатом Европы. Сборы в Цахкадзоре завершатся 2 мая.


Чемпионат Европы по боксу среди взрослых пройдет в Ереване с 21 по 31 мая.


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