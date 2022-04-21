Время в Ереване: 11:07:36,   21 Апрель

Ален Симонян принял делегацию Сената Иордании

Ален Симонян принял делегацию Сената Иордании
ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 21 апреля Председатель НС РА Ален Симонян принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Иордания-Армения Сената Иорданского Хашимитского Королевства Халдуном Хиной. Как передает «Арменпресс», НС РА сообщает, что приветствуя гостей, Ален Симонян подчеркнул важность многогранного сотрудничества двух стран и выразил надежду, что визит гостей будет способствовать реализации дальнейших совместных программ.

Стороны подчеркнули необходимость развития сотрудничества между Арменией и Иорданией, особо отметив деятельность парламентских групп дружбы.

Коснувшись готовности Армении к установлению прочного мира в регионе, спикер НС представил подробности ситуации, сложившейся после войны, развязанной азербайджано-турецким тандемом против Арцаха.

Иорданские парламентарии подчеркнули необходимость дипломатического и мирного урегулирования карабахского конфликта.

На встрече обсуждались перспективы партнерства между парламентами.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]