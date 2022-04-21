Авиакомпания FLYONE ARMENIA организовала день открытых дверей для бортпроводников

ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В целях пополнения своего авиационного состава авиакомпания FLYONE ARMENIA 21 апреля текущего года организовала день открытых дверей для бортпроводников.



Как сообщили «Арменпресс» в авиакомпании, первый этап набора проходил в Брюсовском государственном университете. Председатель совета авиакомпании FLYONE ARMENIA Арам Ананян выступил со вступительной речью и совместно с деканом факультета социальных наук и сервиса Цолаком Акопяном дал старт приему.

Кандидаты ранее прошли этап регистрации и отправили свои резюме на этап набора.



Подбор осуществляли начальник отдела кадров авиакомпании FLYONE ARMENIA Агнеса Степанян и директор отдела летного обслуживания Артур Русу.



В кадровом этапе участвовали как студенты Государственного университета им. В. Брюсова, так и все заявители, предварительно зарегистрировавшиеся и отправившие свои автобиографии на адрес электронной почты FLYONE ARMENIA.

FLYONE ARMENIA (www.flyone.am) была основана в 2021 году. 27 октября Комитет гражданской авиации РА выдал компании FLYONE ARMENIA сертификат эксплуатанта воздушного судна. Компания получила двузначный код IATA 3F и трехзначный код ICAO FIE.



FLYONE ARMENIA предлагает доступные рейсы по ряду направлений, таких как Москва, Париж, Лион, Стамбул и Сочи.



Флот авиакомпании состоит из самолетов семейства Airbus A320. Они рассчитаны на 180 мест и соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и безопасность EASA. Также во время эпидемии самолеты оснащены воздушными фильтрами HEPA, которые убивают 99,97% вирусов и бактерий.



FLYONE (www.flyone.eu) был запущен в 2016 году в Республике Молдова и в настоящее время является одним из лидеров авиационного рынка.



FLYONE получила сертификат IOSA, который является высшим стандартом безопасности операционного управления, а также в 2018, 2019 и 2020 годах FLYONE неоднократно входила в категории EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в ТОП-10 "Самых пунктуальных компаний".