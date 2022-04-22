Премьер-министр РА и Тойво Клаар коснулись вопросов, связанных с разблокированием инфраструры региона
16:13, 22 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, на встрече присутствовала также глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.
Отмечая значение сотрудничества Армения-ЕС, премьер-министр высоко оценил усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля по установлению стабильности в регионе, которые, вместе с усилиями других международных партнеров, способствуют региональному диалогу. Подтвердив приверженность Армении программе демократических реформ, Никол Пашинян также выразил удовлетворение выделением Армении 2,6 млрд евро в рамках экономико-инвестиционного пакета ЕС «Восточное партнерство» и реализацией программ развития в нашей стране.
Тойво Клаар поблагодарил премьер-министра РА за оценки, подтвердил приверженность ЕС углублять партнерство с Арменией, продолжать усилия, направленные на мир в регионе.
Собеседники обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых на состоявшейся 6 апреля в Брюсселе встрече президента Совета Европы, премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Были обсуждены вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, демаркацией территории Армении между Азербайджаном и Азербайджаном, разблокированием экономической и транспортной инфраструктуры региона.
Обе стороны подчеркнули необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
В ходе встречи обсуждалась реализация программ, предусмотренных инвестиционным пакетом ВП. В этом контексте глава Представительства ЕС в Армении, посол Андреа Викторин представила текущую работу и планы на будущее. Программы направлены на укрепление демократии в Армении, стимулирование экономики, развитие малого и среднего бизнеса, энергетики и инфраструктуры.
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