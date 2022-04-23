Гайский горно-обогатительный комбинат опроверг слухи о взрыве в шахте

"Гайский ГОК" опроверг сообщения о взрыве на шахте в Оренбуржье, где погибли три человека.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что при взрыве на предприятии погибли три человека.

"При заезде на горизонт 1205 метра обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что обстоятельства и причины происшествия установит специальная комиссия, а администрация ГОКа окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам.

Руководство предприятия выразило соболезнования близким погибших и пообещало оказать им необходимую помощь.

Сообщается также, то 88 человек удалось эвакуировать.

Прокурор области Руслан Медведев поручил организовать проверку по факту инцидента, в рамках которого должны были быть выяснены его причины и условия.

Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело.