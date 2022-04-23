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В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение: умер один человек

В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение: умер один человек

Сильное землетрясение произошло в ночь на 22 апреля неподалеку от города Мостар в Боснии и Герцеговине, за ним последовало не менее 30 толчков.

Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает  Republika Srpska.

Сила самого мощного толчка оценивалась в 4,4 балла по шкале Рихтера.

Одна женщина скончалась в больнице от полученных травм. Из некоторых районов сообщают о серьезном материальном ущербе.

Толчки ощущались в соседних странах - Хорватии и Словении.

 


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