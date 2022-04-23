За сутки в России от коронавируса умер 171 человек. Это самый низкий показатель с 12 октября 2020 г.

За сутки от коронавируса в России умер 171 человек, что является самым низким показателем с 12 октября 2020 года. Общее количество погибших — 374 734 человека.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекциями.

За сутки подтверждено 8829 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших — 18 миллионов 128 тысяч 691 человек.

За сутки госпитализировано 2682 человека, выздоровели 13030 человек. Общее количество выздоровевших – 17 миллионов 464 тысячи 120 человек.