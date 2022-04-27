Признание права на самоопределение не подлежит какой-либо уступке: президент Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 27 апреля провел встречу с сотрудниками Следственного комитета и прокуратуры.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, высоко оценив достижения страны в поддержании правопорядка и борьбе с преступностью, в том числе проявлениями коррупции, президент Арцаха отметил, что по принципу эффективного сотрудничества необходимо последовательно продолжать работу.

Коснувшись внутренних и внешних вызовов, Араик Арутюнян подчеркнул, что, несмотря на всевозможные спекуляции, реализация и защита права народа Арцаха на мирную и достойную жизнь на своей Родине остается приоритетом для властей Арцаха.

«Еще раз подтверждаю, что мы выбрали повестку дня мира, однако, как я отметил в своем выступлении в конце прошлого года, полное признание права арцахских армян на самоопределение не подлежит никакой оговорке и уступке, и исключительным адресатом этого вопроса являются армяне Арцаха», - сказал президент Арцаха, добавив, что власти Арцаха по-прежнему полностью привержены принципам, на которых строилась государственность в течение последних трех десятилетий.