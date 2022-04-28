Впервые в Армении пройдет фестиваль театральных плакатов
11:26, 28 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. При поддержке Министерства образования, культуры и науки РА Национальный академический театр имени Габриэля Сундукяна и культурная общественная организация «АКТ» впервые в Армении проведут фестиваль театральных плакатов.
Как передает «Арменпресс», министерство сообщает, что в фестивале могут принять участие дизайнеры, творцы, театры/театральные коллективы и организации из всех стран.
Участие в фестивале бесплатное. Фестиваль является конкурсным, работы, преодолевшие предвыборный этап, будет оценивать международное жюри. Срок подачи заявок продлен до 31 мая.
Итоги фестиваля будут подведены в сентябре 2022 года.
Предварительно отобранные плакаты будут выставлены в Национальном академическом театре имени Габриэла Сундукяна в сезоне 2022-2023 гг.
К апрелю на фестиваль уже поступило 149 плакатов от 62 дизайнеров из 23 стран. Страны-участницы включают Армению, Аргентину, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Бразилию, Болгарию, Китай, Кипр, Францию, Германию, Иран, Италию, Мексику, Новую Зеландию, Польшу, Португалию, Россию, Сербию, Южную Украину, Великобританию, США.
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