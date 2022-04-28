Между Баку и Ереваном существуют принципиальные разногласия по поводу статуса Нагорного Карабаха: Захарова







В частности, по словам Захаровой, речь идет о трехсторонних договоренностях на высшем уровне между Москвой, Ереваном и Баку. «Принципиальные разногласия между Баку и Ереваном по статусу Карабаха сохраняются. Мы видим свою роль в сближении сторон», — сказала она.



Захарова заявила, что, поддерживая Ереван в подготовке мирного соглашения с Баку, российская сторона руководствуется предложениями об основных принципах установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.



«Они были подготовлены в Баку и получили конструктивный ответ из Еревана. Мы считаем, что они являются хорошей основой для согласования позиций", - сказала Захарова. ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В настоящее время Россия сосредоточила свои усилия на результатах нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс» , об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В частности, по словам Захаровой, речь идет о трехсторонних договоренностях на высшем уровне между Москвой, Ереваном и Баку. «Принципиальные разногласия между Баку и Ереваном по статусу Карабаха сохраняются. Мы видим свою роль в сближении сторон», — сказала она.Захарова заявила, что, поддерживая Ереван в подготовке мирного соглашения с Баку, российская сторона руководствуется предложениями об основных принципах установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.«Они были подготовлены в Баку и получили конструктивный ответ из Еревана. Мы считаем, что они являются хорошей основой для согласования позиций", - сказала Захарова.