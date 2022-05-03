Армения и США укрепляют сотрудничество в области мирного и безопасного использования атомной энергии

Меморандум о взаимопонимании «О сотрудничестве в области мирной атомной энергетики», подписанный между Арменией и США позволит укрепить сотрудничество между сторонами в области мирного и безопасного использования ядерной энергии, а также предоставит армянским атомщикам более широкий доступ к последним технологическим достижениям в данной сфере.

Как сообщает «Арменпресс», данный документ является очередной фазой двустороннего партнерства, начавшегося в 1997-ом году с подписания договора «О сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и об обмене техническими данными», а также последующих соглашений 2007-го и 2017-го годов.

2 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, до подписания меморандума с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметил, что Армения ценит усилия США в направлении развития энергетической сферы Армении, подчеркнув в этом контексте важность подписанного меморандума.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, отметил, что подписание меморандума открывает новые пути сотрудничества для Армении и Соединенных Штатов. Он выразил мнение, что меморандум может служить укреплению двусторонних отношений между двумя странами.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 2 по 6 мая с рабочим визитом находится в Соединенных Штатах Америки для участия в заседании Армяно-американского стратегического диалога.

2 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали Меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Республикой Армения «О сотрудничестве в области мирной атомной энергетики».