Арарат Мирзоян в качестве основного докладчика участвовал в обсуждении, проведенном в мозговом центре «Atlantic Council»
Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян, находящийся в США с рабочим визитом, в качестве основного докладчика принял участие в круглом столе, состоявшемся в авторитетном американском аналитическом центре «Атлантический совет». Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.
Министр иностранных дел РА коснулся общей повестки и акцентов рабочего визита в США, Армяно-американского стратегического диалога, подписанных в ходе визита документов, перспектив развития армяно-американских отношений.
Он коснулся процесса демократического развития, защиты прав человека, укрепления законности и антикоррупционных реформ.
Арарат Мирзоян представил ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта, позицию Армении на переговорах по всеобъемлющему мирному соглашению с Азербайджаном, а также роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этих процессах.
Он представил требующие решения гуманитарные вопросы, создавшиеся в результате 44-дневной войны. Также коснулся также процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией.
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