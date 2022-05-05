Тяжелоатлет Гор Саакян стал бронзовым призером ЧМ

Сборная Армении на молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в греческом Ираклионе, получила вторую медаль.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. В весовой категории 67 кг Гор Саакян поднял 137 кг, толкнул 165 кг, занял третье место с результатом 302 кг в парном разряде и завоевал бронзовую медаль. Саакян завоевал серебряную медаль в рывке и бронзовую медаль в толчке.

Ранее Гарник Чолакян (55 кг) поднял 108 кг и толкнул 132 кг. С результатом 240 кг в парном разряде он стал золотым призером молодежного чемпионата мира.