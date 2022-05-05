Росавиация продлила до 13 мая временное закрытие 11 южных аэропортов
12:09, 5 Май, 2022
Росавиация в 12-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России, которые закрыты с 24 февраля.
На этот раз ограничения продлены до 3:45 по московскому времени 13 мая, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Речь идеет об аэропортах городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста". Чтобы попасть в эти города, Росавиация рекомендует летать через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.
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