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Секретарь Совета безопасности Армении о вероятности встречи Пашинян-Алиев

Секретарь Совета безопасности Армении о вероятности встречи Пашинян-Алиев

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян отметил, что остаются вопросы, ответы на которые будут обсуждаться только после возможной встречи премьер-министра РА Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как передает «Арменпресс», до встречи с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым Армен Григорян отметил, что если встреча пройдет в конструктивной атмосфере, за ней последует и встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. На вопрос журналиста, планируется ли сейчас встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, Григорян ответил:

«Есть вопросы, лишь после ответов на которые, мы приступим к обсуждению возможной встречи руководителей страны. Мы еще обсуждаем их. И когда обсуждения дойдут до определенной стадии, и будет назначена возможная встреча, мы публично объявим о ней», - сказал Григорян.

2 мая в Брюсселе секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.


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